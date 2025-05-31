İBB'ye yönelik yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi eklendi. Başlatılan 4 soruşturmada yaklaşık 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bu isimler arasında belediye başkanlarının da olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon başladı. Başlatılan 4 soruşturmada, yaklaşık 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu isimler arasında Büyükçekmece, Avcılar ve Gaziosmanpaşa belediye başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un da olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Avcılar ve Büyükçekmece belediye başkan yardımcıları hakkında da gözaltı kararı var.

Hakkında gözaltı kararı çıkan diğer bazı isimler ise şöyle:

CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu

AĞAÇ AŞ Genel Müdürü Ali Sukas

Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay

Detaylar birazdan...