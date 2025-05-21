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İbrahim Necir Kom için Irak sınırına kadar geldiler! Bir köy 12 gündür bekliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de Avaşin Deresi'nde kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom, 12 gündür didik didik aranıyor. Kom'u arama çalışmaları Irak sınırına dayandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'u  yuttu. 12 gündür akıntıda aranan genç için çalışmalar Irak sınırına dayandı. 

İbrahim Necir Kom için Irak sınırına kadar geldiler! Bir köy 12 gündür bekliyor... - 1. Resim

Gencin bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ortak çalışma yürütüyor.

İbrahim Necir Kom için Irak sınırına kadar geldiler! Bir köy 12 gündür bekliyor... - 2. Resim

AİLE DE ÇALIŞMALARA DESTEK OLUYOR

Ekipler, debisi yüksek dere yatağında çalışmalarını titizlikle sürdürürken, aile ise ekiplerden gelecek iyi bir haber bekliyor. Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor.

İbrahim Necir Kom için Irak sınırına kadar geldiler! Bir köy 12 gündür bekliyor... - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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