İbrahim Yumaklı'dan çarpıcı sözler: Çiftçi eylemlerini CHP'li vekiller organize ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir’deki çiftçi eylemlerine değinen Yumaklı; "Bu eylemleri ‘Biz bunu siyasi kazanca çevirelim' diyerek CHP milletvekilleri organize ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah TGRT Haber'de TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in konuğu oldu. Bakan Yumaklı başıboş sokak hayvanlarından gündemdeki birçok konuya kadar önemli açıklamalarda bulundu.

YUMAKLI'DAN ÇİFTÇİLERE MESAJ

Konuşmasının bir bölümünde çiftçilerin sorunlarına değinen Yumaklı, "Bizim çiftçimiz, her şartta üretimine devam eden bir üretici. Öyle olmasa Türkiye'nin en zor zamanlarında gıda arzı konusunda endişelenebiliriz. Ama böyle bir problemimiz yok. Onlar eli öpülesi çiftçiler. Pandemi sonrası yaşanan konjonktür dolayısıyla enflasyonist döneme girildi ve fiyatlama davranışı değişti. Tarlada 5 lira, markette 30 lira. Üretim yapılan yerle tüketimin yapıldığı lokasyon arasında farklar var. Olması gereken maliyetin üzerine makul kârın dışında bir fiyatlama davranışı oluştu. Ticaret Bakanlığımız ile çok ciddi bir iş birliğimiz var. Fahiş fiyatlarla ilgili ne gerekiyorsa gereğini yapacağız. Bu süreçte, Türkiye'nin genel ekonomik durumundaki pozitif düzelme bunları da getirecek. Biraz da ticari ahlakı gözetmek gerekiyor." dedi.

"ÇİFTÇİ EYLEMLERİNİ CHP MİLLETVEKİLLERİ ORGANİZE EDİYOR"

Son dönemdeki çiftçi eylemlerini CHP mi organize etti?" sorusuna da cevap veren Yumaklı; "Evet Bursa’da, Balıkesir’de, Manisa’da, İzmir’de oluşan problemleri çözmek için birisi yine bir anlayış hortladı ve şöyle dedi, ‘Biz bunu siyasi kazanca çevirelim.’ CHP milletvekilleri organize ediyorlar. İçlerinde CHP’ye gönül veren çiftçiler de vardır ancak her şeyde olduğu gibi burada da sorunu daha da büyüterek, büyükmüş gibi göstererek, sanki Türkiye’de üretimle ilgili, çiftçilikle ilgili her şey bitmiş gibi bir hava estirmeye çalışıyorlar. Amaçları sorunu çözmek değil büyütmek. Sorunları çözmek bizim boynumuzun borcu." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de Bursa'dan İzmir'e ve Gaziantep'e kadar bazı bölgelerde çiftçiler, traktörleriyle yolları kapatarak ve sloganlar atarak düşük fiyatla alımlara tepkilerini göstermişti.