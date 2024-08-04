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Hataylı çiftçi tarlasını depremzedelere yardım için bıraktı! Toplanmayan tonlarca kavun hayvanlara yem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yardımsever bir çiftçi 300 dönümlük tarlasını depremzedeler için hayrına bırakmasına rağmen kavunlar tarlada kaldı. Tonlarca ürün toplanmayınca hayvanlara yem oldu.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da onlarca çeşit ürün yetişiyor. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde bir üreticinin 300 dönümlük araziye ektiği kavunda hasat geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Çiftçi, kavunun bereketi sebebiyle arazideki son mahsulü toplamayarak depremzede vatandaşlara bırakmıştı.

Vatandaşlar tarafından toplanan kavunlardan geriye kalanlarsa büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem oldu. Çobanlar, hayvanlarını kavun tarlasında yaylıma çıkardılar.

Hataylı çiftçi tarlasını depremzedelere yardım için bıraktı! Toplanmayan binlerce kavun hayvanlara yem oldu - 1. Resim

"DEPREMZEDE ARKADAŞLAR ALACAĞINI ALDI"

Depremzede vatandaşların ardından da hayvanların faydalandığını ifade eden Gökhan Hattap şunları söyledi:

“300 dönümlük bir araziye kavun ekilmişti, bereketli oldu. Tarla sahibi kaldıracağını kaldırdı. Ondan sonra geri kalanlar, öncelikle depremzedelere sonra hayvanlara kaldı. Bütün bu civar köydeki köylü arkadaşlarımıza bir iki gün faydalandı. 

Hataylı çiftçi tarlasını depremzedelere yardım için bıraktı! Toplanmayan binlerce kavun hayvanlara yem oldu - 2. Resim

İnsanlar faydalandırdıktan sonra şu an hayvanlarımız faydalanıyor. Depremzedeler arkadaşlar alacağını aldı, geri kalan bu üçüncü el sınıf kavunlardan hayvanlarımız sebepleniyor. Sağ olsunlar; koyunlar, inekler, atlar ve eşekler sebepleniyor. Hayvanlarımızı izin alarak getirdik. İzin almadan hiçbir yere geçme hakkımız yok. Bu tarladan önce insanlar sonra hayvanların sebeplenmesinden dolayı Allah ne muradı varsa versin.”

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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