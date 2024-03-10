İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 33 şüpheli yakalandı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi