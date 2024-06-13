İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör örgütleri ve suç çetelerine yapılan operasyonları anlattı! 585 çete çökertildi

16 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

16 ilde terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele, asayiş, siber suçlar ve organize çetelere karşı yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. 160 terör eyleminin önlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, 1 yılda 585 suç örgütünün çökertildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, 103 binden fazla Suriyelinin de ülkelerine gönüllü olarak dönüş yaptığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkent Ankara'da son bir yılın verilerini paylaşıyor. Düzenlediği basın açıklamasıyla önemli veriler aktaran Bakan Yerlikaya, terörle mücadeleye de değindi.

119'U BOMBALI OLMAK ÜZERE 160 TERÖR EYLEMİ ÖNLENDİ

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı sunumda, "1 yılda FETÖ'ye yönelik 5 bin 543, DEAŞ'a yönelik bin 607, sol terör örtülerine yönelik 614 operasyonu yapıldı, 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 1 yılda 119'u bombalı olmak üzere 160 terör eylemi önlendi." ifadelerine yer verdi.

Kırsalda operasyon sayısı 27.335 , toplamda operasyon sayısı 31.994; şehir operasyonlarında 4659. 1022 terörist etkisiz hale getirildi. İHA uçuş saati 46 bin 678 .

1 YILDA 585 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Organize suçlarda 1451 operasyon düzenlendi. 10285 kişi gözaltına alındı. 3891 kişi tutuklandı. 585 suç çetesi çökertildi. 106 milyar lira maddi değeri olan maddi varlığa el konuldu.

Sokaklarımızdaki uyuşturucu tacirlerini küçük büyük bakmaksızın nefeslerini kesiyoruz. Gençlerimizi zehirlemeye kimse cüret edemez. Uyuşturucu imal ve ticaretine 44.937 operasyon düzenlendi. 74 bin 703 gözaltı yapıldı 31 bin 792 kişi tutuklandı.

103 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GÖNÜLLÜ DÖNDÜ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 1 yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü, 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu bildirdi.