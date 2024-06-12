BM'den çarpıcı rapor! PKK 1 yılda 462 çocuğu zorla kadrosuna kattı

BM'in hazırladığı bir rapora göre terör örgütü PKK, sadece 2023'te 203'ü kız çocuğu olmak üzere 462 çocuğu zorla örgüte dahil etti. Rapora göre DEAŞ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle yaklaşık 29 bin çocuk da Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin hakim olduğu kamplarda yıllardır özgürlüklerinden yoksun yaşıyor.

Terör örgütü PKK'nın eylemleri Birleşmiş Milletler'in (BM) "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"na girdi.

Rapora göre geçen yıl, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve bağlı yapılanmaları 259, örgütün kadın teröristlere ait birimi PKK/YPJ de 203 kız çocuğunu zorla silahlı kadrosuna kattı.

800'DEN FAZLA ÇOCUĞU ALIKOYDULAR

PKK/YPG, ayrıca yabancı uyruklular dahil 800'den fazla çocuğu farklı silahlı gruplarla ilişkili oldukları iddiasıyla 2023'ün sonunda alıkoymaya devam etti.

29 BİN ÇOCUK ÖRGÜT KAMPLARINDA

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle yaklaşık 29 bin çocuk da Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG'nin hakim olduğu kamplarda yıllardır özgürlüklerinden yoksun yaşıyor.

PKK/YPG ve diğer yapılanmaları, 2023'te 16 çocuğu öldürdü ya da sakat bıraktı. Ayrıca teröristler, 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için kullandı.

Raporda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin zorla kadrosuna kattığı ve kullandığı çocukların sayısının artmasının endişe verici olduğunu vurgulayan Guterres, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan kamplarda ve gözaltı merkezlerindeki kadınlara ve çocukları etkileyen şiddetin kaygı verici olduğunu ve özgürlüklerinin kısıtlanmasının alınacak son tedbir olabileceğini kaydetti.

EN ÇOK ÇOCUK PKK'DA

2019 yılına ait bir BM raporu da terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de okulları mühimmat deposu olarak kullandığını, en fazla çocuk savaşçının ise örgüt içinde yer aldığını ortaya koymuştu.