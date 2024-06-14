İçişleri Bakanı Yerlikaya: 7 bin km’den geliyorlar bu ağı çökerteceğiz!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir yıllık icraatları değerlendirdi, yeni uygulamaları anlattı. Yerlikaya,“7 bin kilometre ileriden benim ülke-me gelmeye cesareti nasıl bulabilir, ömründe hiçbir şekilde şehir dışına bile çıkmamış bir göçmen. Bu ağı çökertmek en büyük gayretimiz” dedi.

AKİF BÜLBÜL ANKARA -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ankara 365 Medya Buluşmaları” toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine bakanlığının bir yıllık icraatını anlattı. FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle mücadeleye işaret eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadeleriyle “Su uyur, FETÖ ve FETÖvari örgütler uyumaz” mottosunu akıllarından hiçbir zaman çıkarmadıklarını söyledi. Terör örgütüne katılıma değinen Yerlikaya, geçen yıl 56 katılımın gerçekleştiğini ve bunun ise en düşüğü olduğunu bildirdi. Peş peşe gerçekleşen operasyonlarla Yerlikaya “Teröristler gökyüzüne bakamaz hâle geldi” dedi.

658 BİN SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya “Sınırlarımızdan girişi engellenen 194 bin 450 düzensiz göçmen var. 141 bin 187 kişi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin başarılı çalışmalarıyla deport edildi. Bu rakam, İçişleri Göç İdaresinin 2014’ten bu yana bütün zamanların en iyi rakamı. 81 valimize vermiş olduğumuz talimat o dur ki göçmen kaçakçılığı organizatörlerine nefes aldırmayacaksınız. Çünkü 7 bin kilometre ileriden benim ülkeme gelmeye cesareti nasıl bulabilir, ömründe hiçbir şekilde şehir dışına bile çıkmamış bir göçmen. Bu ağı çökertmek bizim en büyük gayretimiz. Bu yıl fevkalade başarı gösterdik. 2016’dan bugüne kadar 658 bin 463 Suriyeli evine döndü” diye konuştu.

GRİ LİSTEDEN ÇIKACAĞIZ

Sokaklardaki zehir tacirlerinin “küçük, büyük, ortasına” bakmadıklarını vurgulayan Yerlikaya, arz cephesinin “nefesini kesmek”, gençleri, vatandaşları zehirlemeye cüret edilemez hâle getirmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti. Yerlikaya “Terör örgütünün finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla ilgili dört başlık vardı. Başlıklarla ilgili hiçbir şey kalmadı. Hepsi onaylandı bitti. Oturup karar verecekler. Siyasi saikle karar vermeyecekler. Bizim bu listeden çıkmamamız için hiçbir ama hiçbir sebep yok şu an. Kesinlikle bunu hak ettik, gri listeden çıkacağız” vurgusunda bulundu.

ÇİFTE SORUŞTURMA AÇILDI

Bakan Yerlikaya ayrıca sosyal medya mecralarında iddia edilen yasa dışı dinlemelere yönelik Ankara Valiliği ile Ankara Emniyet Müdürlüğünün başvurusu üzerine Bakanlık Müfettişleri görevlendirdiğini söyledi. Yerlikaya “Çalışma bitmek üzere. Eş zamanlı olarak da Ankara Başsavcılığı bununla ilgili soruşturma başlattı. Önemli olan adli soruşturmanın gidişatıdır. Kendi soruşturmamızla ilgili açıklama yapmamamın sebebi davanın devam etmesi. Kendi soruşturmamızı Ankara Başsavcılığına vereceğiz” diye konuştu.