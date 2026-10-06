İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 belediye başkanı ve bir belediye başkan vekilinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, belediye başkanlarının tutuklanmaları nedeniyle geçici tedbir uygulanırken, Vahap Seçer ve Ahmet Serkan Tuncer’in bağlı bulundukları belediye birliklerindeki görevlerinden de uzaklaştırıldığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 belediye başkanı ve bir belediye başkan vekilinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ilgili sulh ceza hâkimliklerinin kararları doğrultusunda tutuklandı.

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5 BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ TUTUKLANDI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet Alma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma” suçlamaları kapsamında Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş hakkında ise “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçlamaları bulunuyor. Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Rüşvet Almak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, İcbar Suretiyle İrtikap ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 5 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer hakkında ise “Resmî Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi. Seçer, Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.

Mezitli Belediye Başkanı ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Rüşvet Vermek, İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlamaları kapsamında Mersin 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 6 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Bakanlık, söz konusu belediye başkanları ve başkan vekilinin Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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