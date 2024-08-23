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İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki günden beri kayıp olan 8 yaşındaki kız çocuğu drone desteğiyle aranıyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde önceki akşam saat 17.00 sularında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), AFAD, jandarma, Kulp Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarmanın “Yel” adlı iz takip köpeği sevk edildi.

İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor - 2. Resim

Küçük kızı arama çalışmaları, drone ile havadan ve kanal boyunca dalgıçların katılımı ile devam ediyor. 

İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor - 3. Resim

Baba Arif Güran, ekiplerin yanı sıra halkın da kızının bulunması için seferber olduğunu söyledi.

İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor - 4. Resim

Her yerde kızını aradıklarını dile getiren Güran, "Şu anda ekipler, sulama kanalına yoğunlaşmış. Ekiplerce dünden bu yana durmadan arama çalışması yürütülüyor. Allah razı olsun" dedi.

İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor - 5. Resim

İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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