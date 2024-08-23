İki gündür haber yok! 8 yaşındaki Narin Güran Drone desteğiyle aranıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki günden beri kayıp olan 8 yaşındaki kız çocuğu drone desteğiyle aranıyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde önceki akşam saat 17.00 sularında ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK), AFAD, jandarma, Kulp Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra jandarmanın “Yel” adlı iz takip köpeği sevk edildi.

Küçük kızı arama çalışmaları, drone ile havadan ve kanal boyunca dalgıçların katılımı ile devam ediyor.

Baba Arif Güran, ekiplerin yanı sıra halkın da kızının bulunması için seferber olduğunu söyledi.

Her yerde kızını aradıklarını dile getiren Güran, "Şu anda ekipler, sulama kanalına yoğunlaşmış. Ekiplerce dünden bu yana durmadan arama çalışması yürütülüyor. Allah razı olsun" dedi.