İki yakın arkadaş aynı kaderi paylaştı! Ölümleri yürekleri dağladı

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Haziran 2024 13:49 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 14:16 - Güncelleme:

Tokat, Trafik Kazası, Haber

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Tokat'ta biri 14 biriyse 13 yaşında olan iki yakın arkadaş otomobil ile sulama kanalına uçtu. Araçtan çıkmayan çocuklar için ekipler olay yerine gelirken kısa süre içinde acı haber geldi.