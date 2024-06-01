İki yakın arkadaş aynı kaderi paylaştı! Ölümleri yürekleri dağladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta biri 14 biriyse 13 yaşında olan iki yakın arkadaş otomobil ile sulama kanalına uçtu. Araçtan çıkmayan çocuklar için ekipler olay yerine gelirken kısa süre içinde acı haber geldi.
Tokat'ta kardeş gibi büyüyen iki dostun yaşamları gibi ölümleri de birlikte oldu. İddiaya göre; önceki akşam Kömeç köyü kanal yolunda 14 yaşındaki Umut Açar, dedesi T.A’ya ait 25 EF 558 plakalı otomobili izinsiz alıp, arkadaşı Volkan Başar (13) ile birlikte gezmeye çıktı.
ÇIKIŞ O ÇIKIŞ
Açar'ın, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç sulama kanalına uçtu. Kanala düşen otomobilin sürücüsü ile arkadaşı Volkan Başar, su dolu araçtan çıkamadı.
SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Umut ve arkadaşı Volkan, Kömeç köyü camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı