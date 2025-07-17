İki yıllık araştırma sonuçlandı! İstanbul'un bu ilçesi yeşil alana hasret

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK, iki yıllık araştırma sonucunda İstanbul'un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verilerini çıkardı. Verilere göre megakentin kişi başına düşen yeşil alanı en az ve ekolojik durumu en kötü ilçesi Güngören oldu. İlçenin havadan çekilen görüntüsü ile de betondan başka bir şeyin görülmediği gözler önüne serildi.

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul'un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verileri çıkarıldı.

Verilerin sonuçlarına göre şehrin kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarı (m2/kişi) ve ekolojik durumu en kötü ilçenin Güngören olduğu tespit edildi.

HAVADAN YEŞİLLİK GÖRMEK NEREDEYSE İMKANSIZ

Güngören ilçesi havadan görüntülenirken, yeşil alan görmenin neredeyse imkansız durumda olduğu gözler önüne serildi. Binalar ile betona boğulan ilçede ağaçlar ise caddelerde birkaç tane gözükmesi şehrin çarpık yapılaşmasının en somut örneği olarak dikkat çekti.

Aynı zamanda ilçe, 500 metrekarede acil toplanma alanlarına erişim oranında en düşüğü seçildi. Ortalama trafik hızı düşüklüğü ve geçirimsiz yüzey oranı ile birinci sırada yer alan Güngören'in hava kalitesi indeksi ise 39 ilçe arasında 26'ncı sırada yer alıyor.