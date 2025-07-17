Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İki yıllık araştırma sonuçlandı! İstanbul'un bu ilçesi yeşil alana hasret

İki yıllık araştırma sonuçlandı! İstanbul'un bu ilçesi yeşil alana hasret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İki yıllık araştırma sonuçlandı! İstanbul&#039;un bu ilçesi yeşil alana hasret
İstanbul, Güngören, Ekoloji, Yeşil Alan, Trafik, Hava Kalitesi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK, iki yıllık araştırma sonucunda İstanbul'un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verilerini çıkardı. Verilere göre megakentin kişi başına düşen yeşil alanı en az ve ekolojik durumu en kötü ilçesi Güngören oldu. İlçenin havadan çekilen görüntüsü ile de betondan başka bir şeyin görülmediği gözler önüne serildi.

Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliği ile 15 Mart 2023 tarihi ile 15 Mart 2025 arasında İstanbul'un 39 ilçesinin Yeşil Kent İndeksi verileri çıkarıldı.

İki yıllık araştırma sonuçlandı! İstanbul'un bu ilçesi yeşil alana hasret - 1. Resim

Verilerin sonuçlarına göre şehrin kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarı (m2/kişi) ve ekolojik durumu en kötü ilçenin Güngören olduğu tespit edildi.

İki yıllık araştırma sonuçlandı! İstanbul'un bu ilçesi yeşil alana hasret - 2. Resim

HAVADAN YEŞİLLİK GÖRMEK NEREDEYSE İMKANSIZ

Güngören ilçesi havadan görüntülenirken, yeşil alan görmenin neredeyse imkansız durumda olduğu gözler önüne serildi. Binalar ile betona boğulan ilçede ağaçlar ise caddelerde birkaç tane gözükmesi şehrin çarpık yapılaşmasının en somut örneği olarak dikkat çekti.

İki yıllık araştırma sonuçlandı! İstanbul'un bu ilçesi yeşil alana hasret - 3. Resim

Aynı zamanda ilçe, 500 metrekarede acil toplanma alanlarına erişim oranında en düşüğü seçildi. Ortalama trafik hızı düşüklüğü ve geçirimsiz yüzey oranı ile birinci sırada yer alan Güngören'in hava kalitesi indeksi ise 39 ilçe arasında 26'ncı sırada yer alıyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2024 YKS ne zaman açıklandı?NATO’dan tarihi ayrılık sinyali! Petro: Yaptırım gelirse, yeni ortaklar bizi bekliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şarköy küle döndü, görüntüler yürek sızlattı! Zararın boyutu dronla görüntülendi - GündemYangının ardından gelen görüntüler yürek sızlattı"Kılıçdaroğlu gelirse siyaseti bırakırım" resti çekmişti! Mansur Yavaş bu sözlerle geri adım attı - GündemYavaş'tan çok konuşulacak geri adımKontrolden çıkan araç, kamyonetle kafa kafaya çarpıştı - GündemKontrolden çıkan araç, kamyonetle kafa kafaya çarpıştıZihinsel engelli oğlunu sokak sokak arıyor... Bir annenin acı bekleyişi: Her şey pazarda başladı - GündemZihinsel engelli oğlunu sokak sokak arıyorSuya yüzde 171 zam yapıldı, ulaşım ücretleri de arttı! AK Partili isim Bursa Belediye Başkanına seslendi - GündemSuya yüzde 171 zam yapıldı, ulaşım ücretleri de arttı!Aydınlılar, İzmirliler şokta... İlk kez bunu yaşadılar! "Kendi soframız bile boş kaldı" - GündemAydınlılar, İzmirliler şokta... İlk kez bunu yaşadılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...