Diyarbakır'da yediği kuru yemiş boğazına takılan bir vatandaş, Heimlich" manevrasıyla hayata tutundu. O anlar ise kameraya yansıdı.

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Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezen bir kişi saniyelerle ölümden döndü. Kuruyemiş yiyen bir vatandaş, kuruyemişin boğazına takılması sonucu nefessiz kaldı.

İkinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtulmuş! Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

Şahsın nefessiz kalıp dengesini kaybettiğini görenler, "Heimlich" manevrasıyla müdahalede bulundu. Şahıs, dakikalarca müdahalenin ardından kuru yemişlerin dışarı atılmasıyla nefes alabildi. Sırtı sıvazlanan şahıs, su içtikten sonra kendine geldi.

İkinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtulmuş! Yaşlı adamın ölümden döndüğü anlar kamerada

Öte yandan vatandaşın KOAH hastası olduğu ve ikinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtulduğu öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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