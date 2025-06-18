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İletişim Başkanlığı duyurdu! Aliyev, Türkiye'ye geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İletişim Başkanlığı duyurdu! Aliyev, Türkiye&#039;ye geliyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı

"Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla, 2023 şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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