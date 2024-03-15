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Haberler > Gündem > Skandallar bitmedi! Eylem Tok'un oğlu kaza sonrası ambulans çağırmak yerine küfürlü video çekmiş

Skandallar bitmedi! Eylem Tok'un oğlu kaza sonrası ambulans çağırmak yerine küfürlü video çekmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Porsche ile bir kişinin ölümüne sebep olan oğluyla ABD’ye kaçan Eylem Tok, New York’ta görüntülendi. Ölen gencin ailesi evlat acısı yaşarken, firari anne oğulun Amerika’da keyif sürmesi tepki çekti. Türkiye'nin konuştuğu skandal ile ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Timur Cihantimur'un kaza sonrası ambulans çağırmak yerine küfürlü video çektiği iddia edildi, işte o görüntüler...

İstanbul’da aşırı süratli kullandığı Porsche otomobil ile 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 16 yaşındaki oğlu Timur C’yi alelacele ABD’ye kaçıran Eylem Tok, New York’ta görüntülendi.

İlk kez ortaya çıktı, Timur Cihantimur kaza sonrası ambulans çağırmak yerine küfürlü video çekti - 1. Resim

İSTANBUL'DA GÖZYAŞI AMERİKA'DA SEFA!

Anne ile oğlunu Manhattan’ın yukarı batı yakasındaki 57’nci Sokak’la 6’ncı Bulvar’ın köşesinde gören bir Türk vatandaşı firarilerin fotoğraflarını çekti. Kendisi de eski bir medya çalışanı olan Gözde G. adlı Türk vatandaşı, rahat tavır sergileyen ikiliye yaklaşıp “Oooo, keyifleriniz yerinde, maşallah” diye sesleniyor.

İlk kez ortaya çıktı, Timur Cihantimur kaza sonrası ambulans çağırmak yerine küfürlü video çekti - 2. Resim

Ancak, firari anne ile oğul Gözde G’ye hiçbir şey söylemiyor. Sadece gülümseyerek durdurdukları bir taksiye binip bölgeden uzaklaşıyor.

AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE KÜFÜRLÜ VİDEO ÇEKTİ

Kamuoyuna damga vuran kaza ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmedi. Son olarak da Timur Cihantimur ve arkadaşlarının kaza sonrası ambulans çağırmak yerine video çekip, “Böyle şansı s...m” notuyla sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddia edildi. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. 

BABA DA YAKIN TAKİPTE

Anne ile oğul New York’ta sefa sürerken, Timur C’nin ölümüne sebep olduğu Oğuz Murat Aci’nin evinde ise gözyaşı ve üzüntü hâkimdi. Aci’nin babası, Timur C’nin ailesinin dolaylı yoldan kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek ‘’10 veya 12’nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana, fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan soruşturmayı yürüten savcılık Timur C’nin babası Bülent Cihantimur’u sorgulamak için cep telefonunun HTS kayıtlarının gelmesini beklediği bildirildi. Savcılık, Bülent Cihantimur, Timur C. ve Eylem Tok’un olaydan sonra kimlerle telefon görüşmeleri yaptığını, kimlerden yardım aldığını araştırıyor. HTS kayıtlarının çıkmasından sonra baba Cihantimur’la ilgili harekete geçileceği öğrenildi.

Eylem Tok oğlunu kaçırmıştı, baba Bülent Cihantimur'a yasak geldi! İşin ucu fenomenler davasına gitti - 4. Resim

"ANNE BENİ AFFET ARAÇ PERT OLDU"

 Öte yandan Eylem Tok’un şoförlüğünü yapan Ceren S. ifadesinde korkunç detaylara yer vermişti. Ceren S. “Eylem Hanım’ı olay yerine götürdüm. 1-2 dakika geçmeden Timur’u ve iki çocuğu arabaya oturttu. Timur şoktaydı, sürekli ‘Anne beni affet, araç pert oldu’ diyordu. Eve varınca Eylem Hanım ‘Sen Timur’u yalnız bırakma, biz şoför ile kaza yerine gidip kontrol edeceğiz’ dedi. Sonra Timur’un babası Bülent C. geldi. Çocuğu hastaneye götürürken Eylem Hanım aradı ‘Havaalanına doğru git’ şeklinde talimat verdi” şeklinde konuşmuştu...

Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Adaletten kaçan Eylem Tok ve oğlu ortaya çıktı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ramazan15 Mart 2024 11:22

Benim anlamadigim bu araba babasinin sirketine ait ehliyetsiz birisine arabasini veriyor bu nasil Kanun Bu nasil Adelet berede adalet mulkum temeli slm

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