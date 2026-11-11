İlk kurultaya hazırlanıyor: Yeni Parti yola logosuz devam edecek

Yeni Parti, 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek ilk kurultayı öncesinde dikkat çeken bir karar aldı. Parti yönetimi, yeni logo ve sembol seçenekleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından mevcut logosuz yapının korunmasını kararlaştırdı. Böylece Yeni Parti, kurultay sonrasında da herhangi bir logo kullanmadan yoluna devam edecek.

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Yeni Parti, 14-15 Kasım’da Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştireceği ilk kurultayına hazırlanıyor. Kurultay öncesinde merak edilen konulardan biri de Yeni Parti’nin logosu oldu. Hâlihazırda herhangi bir logosu bulunmayan partinin, yeni dönemde de logosuz şekilde yoluna devam edeceği öğrenildi.

Daha önce parti isminin yanına ayırt edici bir sembol eklenmesi veya yeni bir logo tasarlanması seçenekleri üzerinde durulmuştu. Ancak kurmaylar, yapılan istişarelerin ardından bu fikirden vazgeçildiğini belirtti.

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