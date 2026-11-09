TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında tapu iddiaları üzerinden tartışma çıktı. Özer’in mal varlığına ilişkin sorularına cevap veren Gürlek, İBB soruşturması kapsamında Özer hakkında Meclis’e fezleke geldiğini belirterek karşılıklı dokunulmazlıkların kaldırılmasını teklif etti.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülürken Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında tartışma yaşandı. Özer, Gürlek'in mal varlığı ile yasal gelirleri arasındaki farkın açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Gürlek'in 17 Mart 2026 tarihli açıklamasını hatırlatan Özer, "Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir" dedi.

Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte gidildi ve Bakanlığın denetimi altındaki yargı merciinin kararı bu. Bir kamu görevlisinin mal varlığı tartışma konusu olmuşken, bu tartışmaya açıklık getirebilecek kayıtların dosyaya getirtilmemesini nasıl açıklayacağız?"

Bakan Gürlek, Yeni Partili Özer'e meydan okudu: Gel dokunulmazlıklarımızı kaldıralım. Var mısın?

"GEL DOKUNULMAZLIKLARIMIZI KALDIRALIM"

Özer'in ardından söz alan Bakan Gürlek, hakkındaki tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye ulaştığını belirterek, "Tüm tapu kayıtları geldi, gidip bakabilirsiniz" dedi.

Ardından İBB soruşturması üzerinden Özer'e yönelen Gürlek, Adem Soytekin'in hem soruşturma hem de mahkeme aşamasında verdiği ifadeleri hatırlattı. Soytekin'in, 6 Mart 2025'te İBB operasyonlarından önce Florya'da Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutunda bir toplantı yapıldığını ve operasyon ihtimaline karşı paraların Özer'in evine götürüldüğünü söylediğini aktardı.

Bakan Gürlek, Yeni Partili Özer'e meydan okudu: Gel dokunulmazlıklarımızı kaldıralım. Var mısın?

Gürlek, Özer'e hitaben, "Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer. Bunu sen de biliyorsun, Adem Soytekin bunu bizzat duruşmada da söyledi. Özer hakkındaki fezleke Mecliste. Gel kaldıralım. Benim hakkımda da kaldıralım dokunulmazlığı" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Yakup Öner'in duruşmadaki ifadelerine de değinen Gürlek, Öner'in "Para kulelerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Özer de vardı" dediğini aktardı. Özer'i paraları emanet olarak evine taşımakla suçlayan Gürlek, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Bakın Özer, o gün sen emaneten paraları evine taşıdın. Milletvekili dokunulmazlığından yararlandın. Ben senin hakkında bunu söylüyorum. Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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