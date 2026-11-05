İmamoğlu davasında dikkat çeken kreş iddiası! “Bağıştan sonra projem hemen onaylandı”

İBB'deki siluet onayı sürecine ilişkin iddialar, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında gündeme geldi. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkerim Fırat, kreş bağışı talep edildiğini öne sürerek, “Kreş bağışını yaptıktan sonra hemen benim projem onaylandı” dedi.

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‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının üçüncü duruşmasının dördüncü oturumu görüldü. Duruşmada tanık Yusef Arslan, Mar Yapı’nın ortağı olduğu dönemde Rotana Rezidans projesinin iskan izni sürecinde yaşandığı öne sürülen para talebine ilişkin beyanda bulundu. Ardından müşteki Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkerim Fırat, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılarak projelerinin siluet onayı için kendisinden kreş bağışı istendiğini anlattı.

İSKAN İZNİ İÇİN 3,5 MİLYON DOLAR TALEP EDİLDİĞİ İDDİASI

Tanık Yusef Arslan, 2022 yılında Rotana Rezidans projesinin ilk fazını tamamladıklarını belirterek, iskan izni alınabilmesi için belediye başkanıyla görüşmeleri gerektiğinin kendilerine iletildiğini söyledi. Arslan, bu bilgiyi proje ortaklarından Münir Bey'den öğrendiğini, talepleri İlker Aydın'a aktardığını ve sürecin daha sonra onun tarafından takip edildiğini anlattı.

Projede üç bina bulunduğunu belirten Arslan, ilk iki blok tamamlandığında 3,5 milyon dolar, üçüncü binanın bitmesinin ardından da yine 3,5 milyon dolar ödeme talep edildiğinin kendilerine söylendiğini ifade etti.

Projenin ruhsata uygun şekilde yapıldığını vurgulayan Arslan, ortakların bu taleplere tepki gösterdiğini belirterek, "Doğrudan bir görgüm yok" dedi.

SİLUET ONAYI İÇİN KREŞ BAĞIŞI İDDİASI

Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan müşteki Abdulkerim Fırat, holdingin inşaat işleriyle ilgilenen ortağı olduğunu ve bir projelerinin ruhsat işlemleri için Beşiktaş Belediyesine başvurduklarını anlattı.

Fırat, ilçe belediyesinden ruhsat aldıktan sonra 50 bin metrekareyi aşan yapılar için İBB'den siluet onayı alınması gerektiğinin kendilerine bildirildiğini söyledi. Bu süreçte İBB İmar Daire Başkanlığına defalarca başvurduklarını ancak 7-8 ay boyunca muhatap bulamadıklarını belirten Fırat, şantiyenin kurulmuş olması nedeniyle ciddi zaman ve maliyet kaybı yaşadıklarını dile getirdi.

Bunun üzerine imar danışmanlarından Aytaç Ülkebaş'a süreci takip etmesi talimatını verdiğini anlatan Fırat, Ülkebaş'ın İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'den randevu aldığını söyledi.

Saraçhane'deki görüşmede Akgün'ün kendisine yardım yapıp yapamayacağını sorduğunu öne süren Fırat, bu teklifi reddettiğini ancak kreş yapıp yapamayacağının sorulduğunu belirtti. Fırat, resmi bağış olması halinde kreş yapabileceklerini söylediğini ifade etti.

"BAĞIŞTAN SONRA PROJEM HEMEN ONAYLANDI"

Fırat, kreşi bir yıl içinde tamamlayabileceklerini söylediğini, bunun üzerine Akgün'ün mevcut kreşlere protokol karşılığında destek verilmesini önerdiğini anlattı. Her bir kreşin maliyetinin 15 milyon lira olarak bildirildiğini aktaran Fırat, bir kreş bağışını kabul ettiğini söyledi.

Şikayetinin devam ettiğini belirten Fırat, duruşmada kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Ben kreş bağışını yaptıktan sonra hemen benim projem onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediyemize ben bağışta bulundum" ifadelerini kullandı.

Fırat'ın beyanlarının ardından duruşma 9 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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