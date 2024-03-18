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İmamoğlu "tarihi rekor" deyip duyurdu! Yeni metro hattı törenle hizmete girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bahariye ve Ataköy arasındaki kısmı da yapılan Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamı hizmete girdi. Gerçekleştirilen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş yılda kente 65 kilometre ile rekor seviyede metro hattı kazandırdıklarını söyledi.

Çalışmalara 15 Şubat 2016'da başlanan Bahariye ve Ataköy arasındaki kısmı da yapılan Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

Bahariye ile Masko istasyonları arasındaki kısmı 29 Mayıs 2021'de faaliyete geçen Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın tamamının hizmete alınması dolayısıyla Yenibosna İETT Garajı'nda tören düzenlendi. Burada konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana hedeflerinden birinin ülkeyi demir ağlarla örmek olduğunu belirterek, kendilerinin de yer altını demir ağlarla örmek için çalıştığını söyledi.

"TARİHİ REKOR"

Beş yılda kente 65 kilometrelik metro hattı kazandırdıklarını dile getiren İmamoğlu, "Bu tarihi rekoru, Cumhuriyetimize ve Atatürk'ümüze minnet borcunu ödemenin yollarından biri olarak görüyorum. Tabiri caizse, Cumhuriyete ve Atatürk'e layık yöneticiler olabilmenin bir yolu olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Açılışını yaptıkları metro hattının 15 Temmuz Durağı'na Yuvamız İstanbul Kreşi, Doğu Sanayi Sitesi durağına da Kent Lokantası açacaklarını aktaran İmamoğlu, rakiplerinin hayal bile edemeyeceği işleri yaptıklarını kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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