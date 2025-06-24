İmamoğlu'nun para kasasıydı! İş insanı Murat Kapki'nin eşi gözaltına alındı

İBB'ye düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu öne sürülen Murat Kapki'nin eşinin gözaltına alındığı öğrenildi.

MURAT KAPKİ'NİN EŞİ GÖZALTINA ALINDI

TGRT Haber Taksim Meydanı programında gazeteci Gürkan Hacır, iş adamı Murat Kapki'nin eşinin gözaltına alındığını açıkladı.

KAPKİ ETKİN PİŞMANLIKTAN BUGÜN İFADE VERDİ

Murat Kapki ise bugün etkin pişmanlıktan ifade vermek için adliyeye götürüldü.

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