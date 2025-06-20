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İmamoğlu'nu cezaevinden çıkaracaklar! CHP'nin 'yapay zekalı' yeni stratejisi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İmamoğlu&#039;nu cezaevinden çıkaracaklar! CHP&#039;nin &#039;yapay zekalı&#039; yeni stratejisi belli oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderilen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili CHP'nin yeni strateji geliştirdiği ortaya çıktı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun sanal olarak cezaevinden çıkarılacağını, yapay zeka ile vatandaşla konuşur hale getirileceğini söyledi.

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yakalanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutukluluk hali sürüyor. İmamoğlu için mitinglerini sürdürürken, kamuoyu desteğini toplamak için başlatılan anketlerin destek bulmaması CHP'yi yeni stratejilere yönlendirdi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'nin İmamoğlu için atacağı yeni adımı açıkladı.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, İmamoğlu'nun sanal olarak cezaevinden çıkarılacağını söyledi.

CHP'DEN İMAMOĞLU İÇİN YENİ STRATEJİ

CHP'nin yapay zekalı hamlesini açıklayan Fatih Atik şunları kaydetti:

İmamoğlu'nu cezaevinden çıkaracaklar! CHP'nin 'yapay zekalı' yeni stratejisi belli oldu - 1. Resim

"CHP'de yeni bir strateji geliştiriliyor. Bu bir kulis bilgisi. Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşla daha fazla temas edebilmesi için yapay zeka ile konuşur şekilde dönüştürecekler.

İMAMOĞLU'NU CEZAEVİNDEN ÇIKARACAKLAR

İmamoğlu'nun bir anlamda sanal olarak cezaevinden çıkararak vatandaşla temas kurmasını sağlayacaklar."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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