İnegöl'de 3 kişilik aile yedikleri mantardan hastanelik oldu
- Güncelleme Tarihi:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yiyen 3 kişilik aile, zehirlenerek hastanelik oldu.
Bursa İnegöl kırsal Şipali Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre Durdu A.(70) ormandan topladığı mantarları evine getirdi. Eşi Sahar A.(34), mantarları yemek yapıp pişirdi.
Durdu, eşi Sahar ve 6 yaşındaki çocuğu Necmettin A., yemeği yedi. Yemekten dolayı fenalaşan 3 kişilik aile ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı