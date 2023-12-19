İnegöl'de 3 kişilik aile yedikleri mantardan hastanelik oldu

19 Aralık 2023 18:29 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 18:32

Bursa İnegöl kırsal Şipali Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre Durdu A.(70) ormandan topladığı mantarları evine getirdi. Eşi Sahar A.(34), mantarları yemek yapıp pişirdi.

Durdu, eşi Sahar ve 6 yaşındaki çocuğu Necmettin A., yemeği yedi. Yemekten dolayı fenalaşan 3 kişilik aile ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.