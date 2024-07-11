İngiltere'de ilke imza attı! Türk vekil Nesil Çalışkan Kur'ân-ı kerime el basıp yemin etti

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan genel seçimler sonucunda parlamentoya 25 milletvekiliyle rekor sayıda Müslüman girdi. Ülkenin ilk KKTC kökenli kadın milletvekili Nesil Çalışkan ise dün Kur'ân-ı kerim üzerine el basıp yemin ederek göreve başladı.

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İngiltere'de azınlıklar 89 milletvekiliyle en yüksek oranda temsil edip parlamentoyu oluştururken, rekor sayıda Müslüman aday da parlamentoya girmeye hak kazandı.

25 MÜSLÜMAN VAR

Ülkede 2019 genel seçimlerinde 19, 2017 seçimlerinde ise 15 Müslüman aday meclise girmeye hak kazanmıştı. 4 Temmuz seçimleri sonucunda bu sayı 25'e yükseldi. Yaklaşık 3,5 milyon Müslümanın bulunduğu ülkede, 8 Müslüman ilk kez parlamenter oldu.

NESİL ÇALIŞKAN İLKE İMZA ATTI

Milletvekillerinin 18'i İşçi Partisinden, 2'si Muhafazakar Partiden, 1'i de Liberal Demokrat Partiden Avam Kamarası'na girdi. Gazze destekçisi bağımsız milletvekili adaylarından 4 Müslüman da seçilerek çoğunluğu elde edenler arasında yer aldı.

İşçi Partisinden North Somerset milletvekili seçilen Sadik al-Hassan, 32 yıllık Muhafazakar Parti milletvekili Liam Fox'u yerinden etti. Abtisam Muhamed, ülkenin ilk Yemen kökenli milletvekili oldu. Nüfusun yüzde 30'undan fazlasını Müslümanların oluşturduğu 20 seçim bölgesinin tamamında İşçi Partisi adayları milletvekili seçilirken, Nesil Çalışkan ülkenin ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kökenli kadın milletvekili oldu.

Ailesi 1970'li yıllarda Kıbrıs'tan İngiltere'ye göçen Çalışkan, dün Kur'ân-ı kerim üzerine el basıp yemin ederek göreve başladı. İngiltere'de kurallara göre her vekil kendi inanç ve kutsal kitabına göre yemin edebiliyor.

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