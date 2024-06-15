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İnşaattan düşen 4 çocuk babası ustadan acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnşaattan düşen 4 çocuk babası ustadan acı haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te inşaattan düşen kalıp ustası 34 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, 11 Mayıs tarihinde Şehitkamil ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. 

DENGESİNİ KAYBETTİ, METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Abdulhamid El Obaid (31), inşaat malzemeleri satmak için çıktığı inşaat alanından dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından 4 çocuk babası Abdulhamid'i hastaneye kaldırdı.

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34 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 34 gün boyunca tedavi gören Abdulhamid, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Abdulhamid'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İnşaattan düşen 4 çocuk babası ustadan acı haber - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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