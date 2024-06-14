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İnsan faktörlü yangınların önüne geçmek için 35 ilde ormanlara girişler yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İnsan faktörlü yangınların önüne geçmek için 35 ilde ormanlara girişler yasaklandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi etkisi altına alınan kavurucu sıcaklar sonrasında artan yangınlar nedeniyle harekete geçti. Sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi için 35 ilde ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı.

Türkiye'nin birçok noktasından peş peşe gelen orman yangınları sonrasında harekete geçildi. Alınan karar sonrasında, 35 ilde farklı tarihlerde ormanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması görüşüldü.

İnsan faktörlü yangınların önüne geçmek için 35 ilde ormanlara girişler yasaklandı - 1. Resim

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 6, Akdeniz'de 7, İç Anadolu'da 6, Karadeniz'de 5, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.

İnsan faktörlü yangınların önüne geçmek için 35 ilde ormanlara girişler yasaklandı - 2. Resim

EN BÜYÜK TEHLİKELERDEN BİRİ DE SİGARA İZMARİTLERİ

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı.

Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

İnsan faktörlü yangınların önüne geçmek için 35 ilde ormanlara girişler yasaklandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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