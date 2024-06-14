Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangını! Bafa Gölü'nden su alan söndürme uçağı sert iniş yaptı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Haziran 2024 16:50 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. THK’ya ait yangın söndürme uçağı, su aldığı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı. Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi.