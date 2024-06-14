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Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangını! Bafa Gölü'nden su alan söndürme uçağı sert iniş yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. THK’ya ait yangın söndürme uçağı, su aldığı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı. Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangını! Bafa Gölü'nden su alan müdahale uçağı battı - 1. Resim

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI SERT İNİŞ YAPTI

Muğla’da devam eden orman yangınlarına havadan müdahale eden THK’ya ait yangın söndürme uçağı, su aldığı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangını! Bafa Gölü'nden su alan söndürme uçağı sert iniş yaptı - 2. Resim

Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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