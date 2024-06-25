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'İnsanlar zorla tımarhaneye tıkılıyor' iddiası: Kütahya Valiliği'nden açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kütahya, Tavşanlı, Sosyal Medya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde insanların zorla tımarhaneye kapatıldığı dair iddialara Kütahya Valiliği'nden cevap geldi. Valilik, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Kütahya Valiliği, bir kadının sosyal medya paylaşımındaki "Tavşanlı'da insanlar zorla tımarhaneye tıkılıyor" iddiasına yazılı açıklamayla cevap verdi.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "N.A. isimli şahsa ait paylaşım önceki tarihlerde de benzer şekilde yayılan ve gerçeği yansıtmayan içeriklerden biridir" denildi.

Açıklamada, "Kütahya Tavşanlı'da insanlar zorla tımarhaneye tıkılıyor, başlıklı paylaşım üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.24 Haziran 2024 tarihli söz konusu paylaşımla ilgili Tavşanlı Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerekli incelemeler yapılmış, N.A. isimli şahsın iddialarının tamamen asılsız olduğu ve gerçekle uzlaşmadığı tespit edilmiştir. Videoda görülen N.A. isimli şahsa ait paylaşım önceki tarihlerde de benzer şekilde yayılan ve gerçeği yansıtmayan içeriklerden biridir. N.A., zaman zaman bu tür yanıltıcı paylaşımlarda bulunmakta olup paylaşılan içerik de yeniden dolaşıma sokulan eski bir videodur" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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