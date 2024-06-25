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GİB, yurt dışı çıkış harcı artışı iddiaları hakkında duyuru yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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GİB, yurt dışı çıkış harcı artışı iddiaları hakkında duyuru yaptı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda vergi paketinin gündemde olmasıyla beraber yurt dışı çıkış harcı zammı da vatandaş tarafından merak ediliyor. 150 TL olan harca yüksek oranda zam yapılacağı iddiaları sosyal medyada da konuşulurken Gelir İdaresi Başkanlığı, konu ile ilişkin açıklamada bulunmuştu. Harç ne zaman artacak sorusunun cevabını derledik.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yurt dışı harcı zammında tepkiler devam ederken GİB, iddialara inanılmamasına dair bir açıklama paylaştı. Ne kadar olacak, kaç TL soruları gündemde yerini alırken duyuru ile beraber zam tarihi hakkında soru işaretleri de ortadan kalktı.

YURT DIŞI HARCI ARTIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Son günlerde harç ücretlerine yüksek bir zam geleceği iddiaları vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyordu. GİB ise konuyla ilgili internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır. Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GİB, yurt dışı çıkış harcı artışı iddiaları hakkında duyuru yaptı - 1. Resim

KİMLER YURT DIŞI HARCI ÖDEMİYOR?

Yurt dışında oturma izni bulunduğuna dair belgesi olanlar,

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında,

Yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ve 7 yaşını doldurmamış olanlar harç ödemesinden muaf olmakta.

GİB, yurt dışı çıkış harcı artışı iddiaları hakkında duyuru yaptı - 2. Resim

ÇIKIŞ HARÇLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Yurt dışı çıkış harçlarına en son Mart 2022'de zam uygulanmıştı ve böylece 50 TL'den 150 TL'ye çıkmıştı. 2023 senesinde harç ücretlerinden 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapılırken 2024 Ocak- Nisan aralığında 427 milyon TL elde edildi. 2018'de 15 TL olan harç, 2019 yılında 50 TL'ye çıkarılırken bu sene için zam iddialar ortada olurken henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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