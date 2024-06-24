Cari açığın çeyreğini bulabilir! Yurt dışına çıkış harcı kadar, çıkan dövize de bak

Stabil döviz kuru ve pahalı yerli tatil fiyatları, daha fazla sayıda yerli turisti yurt dışına yönlendirdi. TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte yerli turistler kanalıyla yurt dışına 1,78 milyar dolar çıktı. Geçen yıla göre %11,3 artan turizm gideri; böyle devam ederse yıl sonunda 7,5 milyar dolara kadar ulaşabilecek. Yurt dışına çıkış harcına yapılacak zamla birlikte %10’luk caydırıcı etki bile, en az 750 milyon doların yurt içinde kalmasını sağlayabilir.

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Yeni haftaya sakin başlangıç! Altında alım için hangi fiyat?..

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ö. Faruk Bingöl- Yeni vergi paketinde yer alan ve en çok konuşulan konulardan biri de yurt dışına çıkış harcı… Halihazırda Mart 2022’den bu yana yurt dışına çıkış harcı 150 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın 1500 TL’ye çıkarılması bekleniyor.

Geçen yıl Türkiye’den 11 milyon Türk vatandaşı yurtdışına çıkış yaptı. Yurt dışında oturum izni bulunanlar, 7 yaşın altındakiler, ticari seferdeki araçların personeli, başka ülkenin pasaportunu kullanan Türkler gibi muaf guruplarda bulunanlar hariç; 2023’te yaklaşık 8,7 milyon kişi çıkış harcı ödedi. 1,3 milyar liralık harç geliri elde edildi.

TURİZM GİDERİ ARTIYOR

Tartışmalar çıkış harcı üzerinden yapılırken, yurt dışına giden yerli turist sayısı ve onların harcamaları dikkate alındığına, madalyonun diğer yüzünde farklı bir durum görülüyor. TÜİK verilerine göre;

-2024 yılının ilk çeyreğinde yurt dışına giden yerli turist sayısı, 2 milyon 449 bin 225 kişiyi buldu.

-Söz konusu sayı, geçen yılın aynı çeyreğine göre %18,4 oranında yükseldi.

-Yerli turistlerin kişi başına harcamaları ilk çeyrekte ortalama 727 dolar şeklinde kayıtlara geçti.

-Geçen yıla göre harcamalarda yüzde 6 oranında düşüş yaşandı.

-Ancak kişi sayısındaki artışla birlikte, ilk çeyrek “turizm gideri” kalemi yüzde 11,30 artarak 1,78 milyar doları buldu.

‘CAYDIRICI ETKİ’ ANALİZİ NE DİYOR?

2024’ün diğer çeyreklerinde de benzer tablonun gerçekleşmesi halinde, yerli turistler kanalıyla yaklaşık 7,5 milyar dolar, bu yıl yurt dışına çıkacak. Söz konusu rakam, 2024 yılı için öngörülen yaklaşık 30 milyar dolarlık cari açığın da yüzde 25’ine denk geliyor.

Çıkış harcıyla birlikte yüzde 10’luk bir caydırıcı etki bile sağlanırsa, en az 750 milyon doların yurt içinde kalacağı hesaplanıyor. Yurt dışına tatile giden kişilerde cayma oranı daha fazla gerçekleşirse, içeride kalacak döviz miktarının da aynı oranda arttığı görülebilecek.