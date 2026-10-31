Irak sallandı, Türkiye'de hissedildi! Depremin büyüklüğü belli oldu
Irak'ın Duhok bölgesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.
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Irak'ın Duhok kentine bağlı Simele bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde de hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin merkez üssünün Silopi ilçesine yaklaşık 11,34 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Sarsıntıyı hisseden Silopili vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.
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