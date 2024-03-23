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Irak'ta 12 PKK'lı terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Irak&#039;ta 12 PKK&#039;lı terörist öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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