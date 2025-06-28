İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2025 23:48 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 23:51 - Güncelleme:

İstanbul, Kadıköy, Gösteri, TİP, Haber

İstanbul Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Meclis üyesi İrfan Değirmenci'nin de olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından düzenlenen izinsiz gösteriye polis müdahale etti. Nöbetçi terör ve örgütlü suçlar savcısının talimatıyla, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan 47 kişi emniyete götürüldü. İRFAN DEĞİRMENCİ GÖZALTINDA Aralarında TİP Meclis üyesi İrfan Değirmenci'nin de olduğu 47 kişinin işlemlerinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi. İlgili Haber İstanbul Valisi Davut Gül'den marjinal grupların protesto çağrısına tepki: Müsamaha gösterilmeyecek

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir