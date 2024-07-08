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Ekipler boğuldu diye ırmakta aradı! Bulunduğu yer pes dedirtti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekipler boğuldu diye ırmakta aradı! Bulunduğu yer pes dedirtti
Manavgat, Boğulma, Kurtarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmağa girdiği arkadaşını göremeyen şahıs, hemen kayıp ihbarında bulundu. Saatlerce aranan şahsın, ırmaktan çıkıp evine gittiği tespit edildi.

Manavgat’ın Şavlak mevkisinde ırmağa giren bir kişinin gözden kaybolduğu, boğulmuş olabileceği ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

BOĞULDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, arkadaşının Şavlak mevkisinde serinlemek amacıyla Manavgat Irmağı’na girdiğini, uzun bir süre geçmesine rağmen geri dönmediğini ve boğulmuş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.

Ekipler boğuldu diye ırmakta aradı! Bulunduğu yer pes dedirtti - 1. Resim

HER YERDE ARANIRKEN EVİNDEN ÇIKTI

Polisler şahsın ırmağa girdiği yerden itibaren kıyıdan arama yaparken, itfaiyeye ait bot bölgede arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saati aşkın bir süre yaptığı arama sırasında şahsın Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde yarı çıplak vaziyette görüldüğü ihbarı geldi. Polis ekipleri, şahsın Şavlak mevkisinden ırmağa girdiğini, bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıkarak evine gittiğini belirledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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