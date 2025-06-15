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İsrail saldırılarının ardından İranlılar, İstanbul'dan ülkelerine dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran-İsrail gerilimi 3. gününde devam ediyor. İstanbul'daki İranlılar, savaş nedeniyle çeşitli nedenlerle ülkelerine dönmeye başladı.

İran ve İsrail arasında günlerdir yaşanan gerilim, İstanbul'da bulunan İranlıları da endişelendirdi. İki ülke arasında gerginliğin giderek artmasıyla İstanbul'da yaşayan İranlıların bir kısmı ülkelerine dönmek, bir kısmı ise orada yaşayan yakınlarını Türkiye'ye getirmek üzere yola çıktı.

İsrail saldırılarının ardından İranlılar, İstanbul'dan ülkelerine dönüyor - 1. Resim

OTOBÜSLERDE YOĞUNLUK

Savaş nedeniyle Aksaray oteller bölgesinde İran'a gidiş geliş yapan yolcu otobüslerinde de yoğunluk yaşanıyor. Yolcular İstanbul Aksaray'dan bindikleri otobüs ile Gürbulak Sınır Kapısı'na kadar gidecek, burada yapılan pasaport ve kimlik kontrollerinin ardından ülkelerine geçecek.

İranlıları taşıyan otobüs şoförü Hamza Polat konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık iki üç gündür yoğun yolcu kapasitesi var. Kimisi gidip çoluk çocuğunu getirmek istiyor. Kimisi ülkesine vatanını savunmaya gidiyor. Orada ailesi, çoluk çocuğu olanlar var. Kendileri burada yaşıyor. Onları getirmek istiyorlar. Şu an aracımda 40 kişi var. İran'a yolcu taşıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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