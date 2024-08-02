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İsrail'den Mescid-i Aksa imamına 'Heniyye' soruşturması!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Mescid-i Aksa imamına &#039;Heniyye&#039; soruşturması!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de yürüttüğü soykırım ile 40 bine yakın Filistinliyi şehit eden işgalci İsrail, Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlattı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye bugün Katar'da toprağa verildi. 

Filistin ve Türkiye başta olmak üzere dünyada Müslümanlar Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İşgal altında bulunan Batı Şeria'daki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dualar edildi. 

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İSRAİL'DEN SORUŞTURMA

İsrail, İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sabri hakkındaki soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

KUDÜS'TEN ÇIKARILMASI GÜNDEMDE

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek, şehirden çıkarılmasının planlandığını belirtti.
Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletti.
Muhalif liderlerden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da yine sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İkrime Sabri'nin tutuklanması çağrısında bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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