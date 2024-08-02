İsrail'den Mescid-i Aksa imamına 'Heniyye' soruşturması!

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Ağustos 2024 17:24 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 17:39 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Gazze'de yürüttüğü soykırım ile 40 bine yakın Filistinliyi şehit eden işgalci İsrail, Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dua eden Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri hakkında soruşturma başlattı.