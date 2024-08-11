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İstanbul Avcılar ve Ümraniye'de korkutan yangın

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İstanbul Avcılar ve Ümraniye&#039;de korkutan yangın

Gündem Haberleri

İstanbul'un Avcılar ve Ümraniye ilçelerinde yangın çıktı. Ümraniye'de Nikah Sarayı'nın yanındaki yeşillik alanda çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Avcılar'da ise yanan otluk alan havadan görüntülendi.

İstanbul'un iki ilçesinde yükselen alevler korkuttu. Ümraniye'de Nikah Sarayı'nın yanındaki otoparkta bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Avcılar'da ise otluk alanda alevler yükseldi.

ÜMRANİYE'DE KORKUTAN YANGIN

Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki otoparkta süs çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Avcılar ve Ümraniye'de korkutan yangın - 1. Resim

Otoparkın yanındaki market ile nikah sarayı çalışanları yangını söndürmek için hortumla müdahale etti, alevlerin büyümesiyle bölgede yoğun duman oluştu.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Alevlere yakın 3 otomobilden biri sahibi tarafından çekilirken, 2 araç hasar gördü. Çalışanlar yangından daha fazla etkilenmemesi için araçlardan birini iterek buradan uzaklaştırdı.

Ağaçların yanında bulunan tahta paletler de yangından etkilenmemesi için suyla ıslatıldı.

İstanbul Avcılar ve Ümraniye'de korkutan yangın - 2. Resim

Bu arada yakınlarının nikahlarına gelen vatandaşlar da yangın nedeniyle panik yaşadı.

İtfaiye ekiplerinin de müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

AVCILAR'DA GECEKONDU KÜLE DÖNDÜ

Avcılar’da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede tüm çevreye yayıldı. Helikopter tarafından söndürülen yangın sonrası tarla içerisinde bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı gecekondu ise yangın sonrası küle döndü. Yanan otluk alan dron ile böyle görüntülendi

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