İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sabah saatlerinde çift yönlü olarak durduruldu. Trafiğin, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen yat yarışları nedeniyle askıya alındığı belirtildi.
AKŞAMA DEK SÜRECEK
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Boğaz'ın Çırağan Sarayı-Beykoz/Fenerbahçe-Moda parkurunda yapılacak 'TAYK Trofesi 3. Ayak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - İDO Kupası İstanbul Boğazı Yat Yarışları' 18.00'e kadar sürecek.
Trafiğin akşam saatlerine kadar kapalı olacağı tahmin ediliyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı