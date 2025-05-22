İstanbul Fatih'te bir bina çöktü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Fatih Ayvansaray'da, metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor.
Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
EKİPLER BÖLGEDE! ENKAZ TARANIYOR
İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru