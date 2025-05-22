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İstanbul Fatih'te bir bina çöktü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih Ayvansaray'da, metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te çöken iki katlı metruk binanın enkazında arama çalışması yapılıyor.

Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İstanbul Fatih'te bir bina çöktü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - 1. Resim

EKİPLER BÖLGEDE! ENKAZ TARANIYOR

İhbar üzerine adrese polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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