İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Uraloğlu kazayla ilgili "Şu anda 3 tane paralel pistimiz var orada. Sadece 1 tanesini kapattık. 2 pistimiz seyre açık. İki pilotun sağlık durumu gayet yerinde. Uçağın kaldırılmasından sonra pistin tekrar açılması sağlanacak" şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda saat 08.30'da meydana gelen olayda, yabancı bir havayoluna ait olan kargo uçağı ön tekerleklikleri açılmadığı için gövdesi üzerine iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

UÇUŞLAR KAPATILDI

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır.

Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Orada bir kargo uçağının, Paris'ten İstanbul'a gelen bir kargo uçağının, pilotun ön takımların açılmadığı beyanının üzerine... Kule iki kez pas geçmesini sağlıyor ve ön takımın açılmadığını teyit ediyor. Havalimanında her türlü önlem alınarak, uçağın bu haliyle havaalanına inmesi sağlanıyor.

2 PİST AÇIK

Şu anda 3 tane paralel pistimiz var orada. Sadece 1 tanesini kapattık. 2 pistimiz seyre açık. İki pilotun sağlık durumu gayet yerinde. Uçağın kaldırılmasından sonra pistin tekrar açılması sağlanacak.

Uçağın pistte kalmış olması bizim için kıymetli. Çok vahim sonuçlar olabilirdi ama çok şükür bu anlamda gövde üzerine iniş gerçekleşmiş oldu. Ekiplerimiz saniyeler içinde müdahale etti. Gerekli müdahalelerle böyle bir önemli olayı az bir sıkıntıyla atlattık.

İki tane pilot vardı. Başka personel yoktu. Acil çıkıştan çıkarıldılar. Görünürde problem yok ama pilotların her türlü kontrolü yapılıyor.

Sadece iki pilot vardı. Görünürde bir problem yok."