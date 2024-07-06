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İstanbul merkezli 2 ilde 'Kuyu-7' operasyonu! Bir organize suç örgütü daha çökertildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen 'Kuyu-7' operasyonlarında; elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kuyu-7'ye dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

34 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

"Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, şu detayları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. 

Operasyonlar sonucu 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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