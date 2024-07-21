İstanbul trafiğinde motosiklet sürücüsü ve yayanın 'yol verme' diyaloğu izleyenleri güldürdü

İstanbul'da yaya ve motosiklet sürücüsü akıcı trafikte karşı karşıya geldi. Yaya geçidinden geçmekte olan vatandaş ve motosiklet sürücüsü arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü. İstanbul trafiğinde yaşanan diyalog, "keşke herkes böyle olsa" dedirtti.

İstanbul trafiğindeki kavga haberlerini, bir süreliğine yüzleri güldüren diyalogla kesiyoruz. Başrolde bir motosiklet sürücüsü ve bir yaya var. Konu yine aynı, yol verme. Ancak bu kez gelişme ve sonuç farklı.

"SEN GEÇ" TARTIŞMASI

İstanbul'da kask kamerası açık bir şekilde trafikte olan motosiklet sürücüsü, yaya geçidi üzerinden geçmekte olan kişiyi görünce durdu. Yayanın motosiklet sürücüsüne, sürücünün de yayaya yol verme çabasında ortaya çıkan görüntü yüzleri güldürdü.

Yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek üzere olan bir vatandaş motosikletliye yol verdi. Yol hakkının yayada olduğunu belirten sürücü onun geçmesini istedi.

Önce sürücü "geç" dedi., sonra yaya. Sürücünün, "Vallahi sen geç" sözlerine yaya "Yok vallahi sen geç" diyerek cevap verdi.

Motosiklet sürücüsü "Bak kontağı kapattım" dedi, vatandaş ise "Al bende poşeti bıraktım" ifadeleriyle karşılık verdi.

İkilinin gülüşmesinin ardından yaya önceliğini kullanarak geçti, ardından da motosiklet sürücüsü yoluna devam etti.