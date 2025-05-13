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İstanbul Üniversitesi'nden Ekrem İmamoğlu'na tebligat: Diplomanız iptal edilmiştir

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul Üniversitesi&#039;nden Ekrem İmamoğlu&#039;na tebligat: Diplomanız iptal edilmiştir
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Üniversitesi tarafından cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adresine diplomasının iptal edildiğine ilişkin tebligat gönderildi. Diploma iptaline gerekçe olarak "açık hata" ve "yokluk" gösterildi.

İstanbul Üniversitesi, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edildiğini resmi bir tebligatla duyurdu. Söz konusu kararın, 18 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen 61 numaralı toplantıda 3 sayılı hükümle alındığı açıklandı.

Üniversite yönetim kurulu imzası taşıyan tebligatta; İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 1990 yılında İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programı'na "usulsüz yatay geçiş" yaptığı ve mezuniyetin geçersiz sayıldığı ifade edildi. Yatay geçiş işleminin “yok hükmünde” olduğu ve “açık bir hata” teşkil ettiği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi'nden Ekrem İmamoğlu'na tebligat: Diplomanız iptal edilmiştir - 1. Resim

Üniversite tarafından gönderilen İmamoğlu'nun adresine gönderilen yazıda, "Yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız" denildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılıkça İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesi'nce 18 Mart'ta yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti. İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta, üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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