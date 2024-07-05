İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı heyecanı! İşte o görüntüler

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2024 22:46 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 23:01 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar İstanbul ve başkent Ankara olmak üzere birçok ilde göktaşı görüntüledi. Şaşkınla izleyenler cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.