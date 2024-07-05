İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı heyecanı! İşte o görüntüler
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Vatandaşlar İstanbul ve başkent Ankara olmak üzere birçok ilde göktaşı görüntüledi. Şaşkınla izleyenler cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.
İstanbul ve Ankara dahil birçok ilden görülen göktaşı milyonlarca vatandaş tarafından anbean izlendi. O anları cep telefonların kaydedenler görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
GÖKTAŞINI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER
Farklı illerden göktaşının düşme anını izleyenler tarihi görüntüleri kaydetti. O anları sosyal medyadan paylaşanların şaşkınlıklarını gizleyemedi görüldü.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi