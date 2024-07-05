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İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı heyecanı! İşte o görüntüler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Ankara, Göktaşı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar İstanbul ve başkent Ankara olmak üzere birçok ilde göktaşı görüntüledi. Şaşkınla izleyenler cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilden görülen göktaşı milyonlarca vatandaş tarafından anbean izlendi. O anları cep telefonların kaydedenler görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı heyecanı! İşte o görüntüler - 1. Resim

GÖKTAŞINI ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

Farklı illerden göktaşının düşme anını izleyenler tarihi görüntüleri kaydetti. O anları sosyal medyadan paylaşanların şaşkınlıklarını gizleyemedi görüldü.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde göktaşı heyecanı! İşte o görüntüler - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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