Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, yeni haritayı paylaştı (18 Aralık 2023 hava durumu)

    İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, yeni haritayı paylaştı (18 Aralık 2023 hava durumu)

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbul&#039;a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, yeni haritayı paylaştı (18 Aralık 2023 hava durumu)
    Meteoroloji, Hava Durumu, Kar Yağışı, Sağanak

    Yeni hafta için uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 günlük tahminini paylaştı. Özellikle Perşembe gününden itibaren yurt genelinde kar ve sağanak yağış beklendiği ifade edilirken, İstanbul için de gün verildi.

    Meteoroloji 7 günlük hava durumu tahmin haritasını paylaştı, İstanbul'da kar beklenen gün belli oldu. Sıcaklıklar hafta başında yükselecek, sonrasında ise mevsim normalleri altına düşecek. Birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar, İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. İşte 18 Aralık 2023 hava durumu tahminleri ve 7 günlük tahmin haritası...

    METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-24 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

    Rapora göre, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacaK.

    Cuma gününden itibaren ise, yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Cumartesi günü Trakya’da etkili olması beklenen kar yağışının pazar günü İstanbul’a karla karışık yağmur olarak yansıması bekleniyor.

    18 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sabahın ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

    Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, yeni haritayı paylaştı (18 Aralık 2023 hava durumu)

    İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    ANKARA °C, 7°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 10°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 15°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 16°C
    Az bulutlu

    ADANA °C, 19°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 21°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 8°C
    Az bulutlu

    KONYA °C, 6°C
    Az bulutlu

    SİVAS °C, 4°C
    Az bulutlu

    ARTVİN °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri hafif yağmurlu

    TRABZON °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    ERZURUM °C, 0°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 6°C
    Az bulutlu

    DİYARBAKIR °C, 10°C
    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 12°C
    Az bulutlu

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...