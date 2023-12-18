İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, yeni haritayı paylaştı (18 Aralık 2023 hava durumu)
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yeni hafta için uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 günlük tahminini paylaştı. Özellikle Perşembe gününden itibaren yurt genelinde kar ve sağanak yağış beklendiği ifade edilirken, İstanbul için de gün verildi.
Meteoroloji 7 günlük hava durumu tahmin haritasını paylaştı, İstanbul'da kar beklenen gün belli oldu. Sıcaklıklar hafta başında yükselecek, sonrasında ise mevsim normalleri altına düşecek. Birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar, İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. İşte 18 Aralık 2023 hava durumu tahminleri ve 7 günlük tahmin haritası...
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-24 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.
Rapora göre, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacaK.
Cuma gününden itibaren ise, yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Cumartesi günü Trakya’da etkili olması beklenen kar yağışının pazar günü İstanbul’a karla karışık yağmur olarak yansıması bekleniyor.
18 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sabahın ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu
KONYA °C, 6°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri hafif yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu