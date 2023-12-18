İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi, yeni haritayı paylaştı (18 Aralık 2023 hava durumu)

18 Aralık 2023 10:36 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 10:45

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 7 günlük hava durumu tahmin haritasını paylaştı, İstanbul'da kar beklenen gün belli oldu. Sıcaklıklar hafta başında yükselecek, sonrasında ise mevsim normalleri altına düşecek. Birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar, İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. İşte 18 Aralık 2023 hava durumu tahminleri ve 7 günlük tahmin haritası...

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-24 Aralık 2023 tarihleri arasını kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacaK.

Cuma gününden itibaren ise, yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Cumartesi günü Trakya’da etkili olması beklenen kar yağışının pazar günü İstanbul’a karla karışık yağmur olarak yansıması bekleniyor.

18 ARALIK 2023 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; sabahın ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Az bulutlu

KONYA °C, 6°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri hafif yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu