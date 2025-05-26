İstanbul'a yağmur etkisi! Megakentte trafik kilitlendi

İstanbullular haftaya yağmurla başladı. Megakentte yağış nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına geldi.

İstanbullular bu hafta yağmura doyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre megakentte hafta boyunca yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahminini paylaştı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması beklendiği de belirtildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul'da yağış nedeniyle toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanırken, trafik de durma noktasına geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.