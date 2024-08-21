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Sarıyer'de tekne battı! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayıplara karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sarıyer&#039;de tekne battı! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayıplara karıştı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 4 arkadaşın tekne keyfi facia ile son buldu. Bir anda alabora olan teknedekilerden 3'ü ve yanlarındaki köpek 40 dakika boyunca yüzerek hayatta kalırken 1 kişi ise kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Tarabya açıklarında meydana geldi. 4 kişi ve 1 köpeğin olduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin batmasıyla beraber 4 kişi ve beraberlerindeki 1 köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalıştı.

Sarıyer'de tekne battı! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayıplara karıştı - 1. Resim

YARDIM ÇIĞLIKLARINI SAHİLDEKİLER DUYDU

Sahilde oturanlar denizde 3 kişinin yardım çığlıklarını duyunca durumu yetkililere bildirdi. O esnada vatandaşların uyarılarıyla durumu fark eden bir tekne kaptanı, sahile yüzerek ulaşmaya çalışan 3 kişi ve 1 köpeği  kurtardı. Sağlıkçılar karaya çıkarılanlara tedbir amaçlı müdahale etti. Kurtarılanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de tekne battı! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayıplara karıştı - 2. Resim

İÇLERİNDEN BİRİ KAYIPLARA KARIŞTI

Sahil güvenlik ekipleri tekne alabora olduktan sonra kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı. 3 kişi ve 1 köpeği teknesine alan kaptan Akın Bektaş, “Biz Kireçburnu’na gidip gelecektik. Tarabya marinadan çıktık. Orada arkadaşlar sahilden bağırdılar, ne olduğunu anlayamadık ilk başta, motoru stop ettik. Derinden bir ses gelmeye başladı açıktan. Arkadaşları gördük, aradık bir 10 dakika, arkadaşları bulduk, tekneye aldık marinaya getirdik.

Sarıyer'de tekne battı! 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayıplara karıştı - 3. Resim

Polisi aradık. 3 kişi bulduk, 4 kişilermiş. Biri tekne battığında kaybolmuş zaten, öyle söylediler. Tekne vilayet evinin oralarda batmış. 1 tanesi bayağı bir yorulmuştu, 2 tanesi de pek de iyi bir bir durumda değildi. 40 dakikadır suda olduklarını söylediler. Üçü de erkekti, yanlarında bir de köpekleri vardı.” diye konuştu.
Sahil güvenlik ve polis ekiplerinin kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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