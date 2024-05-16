İstanbul'da gece yarısı ortalık karıştı! Mahalleli silah sesine uyandı

İstanbul Esenyurt'ta gece yarısı 2 motosikletli ellerinde silahla ev ve arabalara kurşun yağdırdı. Silah seslerine uyanan mahalleli büyük panik yaşadı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Olay gece yarısı Esenyurt Atatürk Mahallesi 2225. Sokak'ta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen iki motosikletli silahlarla sokağa girip ev ve arabalara ateş açtı.

SİLAH SESİNE UYANDILAR

Kurşunların bir kısmı evlere isabet etti, arabalarda da hasar oluştu. Silah seslerine uyanan mahalleli gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Durum hemen yetkililere bildirildi. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Olay sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.