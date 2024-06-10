Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da huzurevi skandalı: Hastaları tartaklayan adam yakalandı! O anlar anbean kameralara yansıdı

İstanbul'da huzurevi skandalı: Hastaları tartaklayan adam yakalandı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beykoz’da bulunan bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö.'nün 3 yaşlıya eziyet ettiği görüntüler tüyleri diken diken etti. Gözaltına alınan hasta bakıcı tutuklanırken şiddet anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise hasta bakıcının iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Yavacık'taki huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Mehmet Şakir Ö'nün yaşlılara eziyet ettiği anlar kameralara yansıdı. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İhbar yerine geçen paylaşımın ardından ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İstanbul'da huzurevi skandalı: Hastaları tartaklayan adam yakalandı! O anlar anbean kameralara yansıdı - 1. Resim

Huzurevine giden polise ekipleri, mağdur kişilerin ve huzurevi yöneticilerinin ifadesine de başvurdu.

İstanbul'da huzurevi skandalı: Hastaları tartaklayan adam yakalandı! O anlar anbean kameralara yansıdı - 2. Resim

'TAKSİRLE YARALANMAYA SEBEP OLMA' SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralanmaya sebep olma" ve "mala zarar verme" suçlarından Beykoz Adliyesine çıkarıldı.

İstanbul'da huzurevi skandalı: Hastaları tartaklayan adam yakalandı! O anlar anbean kameralara yansıdı - 3. Resim

Emniyetteki ifadesinden sonra şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da huzurevi skandalı: Hastaları tartaklayan adam yakalandı! O anlar anbean kameralara yansıdı - 4. Resim

 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

PERSONELİN İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Söz konusu olayın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır.

"HUKUK SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İsviçreli saat markası EBEL; Saat&Saat farkıyla Türkiye’de!Antalya'da 'rahatsız etme' cinayeti! Kanlar içerisindeki son anları kameralarda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak - Gündemİstanbullular dikkat, buna hazır olun!Malatya'da korkutan deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı - GündemMalatya'da korkutan deprem!Zap Suyu, polis Cihat Yıldız'la öğretmen eşi Çisem Yıldız'ı yuttu - GündemZap Suyu'na düşen polis Cihat Yıldız kurtarılmadı6 ilde orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - Gündem6 ilde orman yangını!Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında inceleme başlatıldı - GündemSoruşturma izni verildi, dosya başsavcılıkta!Ankara'da peş peşe depremler! 5 ilde hissedildi - GündemAnkara'da peş peşe depremler!
Sonraki Haber Yükleniyor...