İstanbul Sultanbeyli'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması faciayla sonuçlandı. Göçük altında kalan 1 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunduğu yerden cansız çıkarıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Olay, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması yaşandı.

Bu sırada inşaat alanında bulunan bir işçi kayan toprağın altında kaldı.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, toprak altında kalan işçiye ulaşabilmek için arama kurtarma köpeğinin de desteğiyle çalışma başlattı.

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Toprak kaymasının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, ekiplerin inşaat alanındaki çalışmaları devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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