İstanbul'da iş çıkışı yoğun trafik! Kontak kapattılar, ilerlemek güç oldu

İstanbul’da iş çıkışı yoğun trafik! Kontak kapattılar, ilerlemek güç oldu

İstanbul'da tatil mevsiminde trafik çilesi sürüyor. İş çıkışında bugün trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar yükseldi. Zaman zaman durma noktasına gelen sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul’da tatil mevsimi olmasına rağmen iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı.

YOĞUNLUK YÜZDE 72

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

Yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri D-100 Karayolu Maltepe mevkii oldu.

ARAÇLAR GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ankara istikametinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yol boyunca uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler uzun süre trafikte beklerken, bazı vatandaşlar ise yoğunluktan kaçmak için alternatif olarak sahil yolunu tercih etti.

